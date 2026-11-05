Προειδοποιεί ο ΠΟΥ: Οι νέοι δεν γυμνάζονται

Μία ανησυχητική αποκάλυψη για την φυσική κατάσταση των νέων έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ένας στους τέσσερις έφηβους παγκοσμίως παραδέχεται πως δεν άσκησε καμία σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον μία ώρα την περασμένη εβδομάδα, επισημαίνοντας την απουσία προόδου στο θέμα εδώ και 15 χρόνια.

Ειδικότερα, περίπου 240 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 11 έως 17 ετών δεν ασκήθηκαν για τουλάχιστον 60 λεπτά με μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα, ούτε μία ημέρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Αυτή η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Global Health διεξήχθη σε 140 χώρες και περιοχές, με τη συμμετοχή περισσότερων από 3,2 εκατομμυρίων έφηβων αγοριών και κοριτσιών.

Παγκοσμίως, οι έφηβοι και οι έφηβες δήλωσαν πως ασκούνται κατά μέσο όρο μονάχα 2,7 ημέρες την εβδομάδα. Ενώ μόλις το 14% λέει πως επιδίδεται σε μια σωματική δραστηριότητα καθημερινά μέσα στην εβδομάδα.