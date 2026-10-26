Επανεκκίνηση του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά στις αρχές Νοεμβρίου

Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά στο πλαίσιο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον πρώτο κύκλο του έσωσε ζωές «στο και πέντε». Σημείωσε ότι το πρόγραμμα είχε πολύ υψηλή συμμετοχή, καθώς 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Είχαμε 1.163 περιπτώσεις ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφίες, stent, το γνωστό “μπαλονάκι”. Ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα, δεν το γνώριζαν και, έπειτα από μια απλή εξέταση αίματος, οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο χειρουργείο», ανέφερε μιλώντας στο ΣΚΑΪ η κ. Αγαπηδάκη.

Επίσης, ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφηκε στο πρόγραμμα των καρδιαγγειακών είναι ότι 250.000 άνθρωποι είχαν υπέρταση και δεν το γνώριζαν. Διαγνώστηκαν μέσα από αυτό το πρόγραμμα.

«Παρέχουμε και πάλAι δωρεάν τις εξετάσεις που χρειάζονται, όπως το τεστ κοπώσεως και το stress echo, που είναι πιο εξειδικευμένη εξέταση για την ισχαιμία. Αν χρειαστεί, διασυνδέουμε ξανά τους πολίτες με τις καρδιολογικές κλινικές, για να σώζουμε ζωές».

Αναφέρθηκε ειδικά σε «μια εξέταση που δεν συνταγογραφείται από τους γιατρούς μας. Πρόκειται για την Lp(a), μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με την κληρονομική προδιάθεση για αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Όταν διαπιστώνεται αυξημένη τιμή στους γονείς, εξετάζουμε και τα παιδιά, διότι σε αυτή την περίπτωση αυξάνεται σημαντικά ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυξάνεται η πιθανότητα ένας άνθρωπος να υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

‘Αρα, ελέγχουμε και τα παιδιά από νωρίς, ώστε να το γνωρίζουμε και να ενημερώνεται ο παιδίατρος. Το αποτέλεσμα καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του παιδιού και αξιολογείται από τον παιδίατρο».

«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού

Όπως ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εντοπίσθηκαν έγκαιρα 87.000 γυναίκες με ευρήματα. Από αυτές, τουλάχιστον 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού.

«Και αυτό έχει σημασία, γιατί στα προγράμματα αυτά, επειδή η διάγνωση γίνεται έγκαιρα, δεν περιμένεις να ψηλαφήσεις κάποιο σύμπτωμα, για να το πω απλά, έναν όγκο, προκειμένου να πας στον γιατρό. Εντοπίζονται οι περιπτώσεις σε αρχικά στάδια και έχουμε πλήρη ίαση. Αυτό είναι το σπουδαίο.

Έχουμε γυναίκες που μπορεί να είχαν κάνει μαστογραφία, αλλά στο μεσοδιάστημα να είχε αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια. Γι’ αυτό έχει αξία, όταν έχουμε ευρήματα, να μπορούμε να τα εντοπίζουμε έγκαιρα, ώστε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας ή όχι.

Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, στέλνουμε ξανά τα SMS και καλούμε τις γυναίκες να μην τα αγνοήσουν, γιατί πραγματικά σώζουν ζωές», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Μέσω του προγράμματος παρέχονται δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, όταν χρειάζεται, είτε πρόκειται για ασφαλισμένες είτε για ανασφάλιστες γυναίκες.

Οι ωφελούμενες του προγράμματος μπορούν να κλείνουν χωρίς ταλαιπωρία ραντεβού σε περισσότερες από 500 συμβεβλημένες δομές σε όλη τη χώρα.

‘Οταν μια γυναίκα είναι δικαιούχος του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», δεν επιτρέπεται να γίνεται παράλληλη συνταγογράφηση, καθώς για τις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών το πρωτόκολλο πρόληψης είναι το βέλτιστο δυνατό.

Αν, όμως, μια γυναίκα έχει διαγνωστεί, για παράδειγμα, με καρκίνο του μαστού τα τελευταία δύο χρόνια, τότε δεν στέλνεται το σχετικό μήνυμα, γιατί πρέπει να ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες για την παρακολούθησή της. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη ιατρική διαδικασία».

Για τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων:

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας συνεχίζεται με εθνικούς πόρους, ενώ περίπου 43.500 ήδη δικαιούχοι θα ενημερωθούν με SMS μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να εξεταστούν από γιατρό και να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Ο γιατρός θα κρίνει ποιες και πόσες δόσεις φαρμάκων πρέπει να λάβουν. Το υπουργείο Υγείας παρέχει τη δυνατότητα για έως και οκτώ δόσεις.