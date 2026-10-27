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Έμπολα: Πάνω από 10.000 κρούσματα στο Κονγκό

ΥΓΕΙΑ
27/10/2026 16:37
Έμπολα: Πάνω από 10.000 κρούσματα στο Κονγκό
AP Photo/ Moses Sawasawa

Ξεπέρασαν τις 10.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους θανάτους να πλησιάζουν τους 4.900. Η επιδημία προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς ο ιός έχει εμφανιστεί και σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ινστιτούτου δημόσιας υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί 10.060 κρούσματα και 4.887 θάνατοι. Η έξαρση οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo και ανακοινώθηκε στα μέσα Μαΐου.

Η επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει σε έκταση και αριθμό θυμάτων την έξαρση του 2018-2020 στο Κονγκό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει μικρότερη από την καταστροφική επιδημία της Δυτικής Αφρικής την περίοδο 2014-2016, όταν μολύνθηκαν περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι.

Κρούσματα και σε άλλες χώρες

Η εξάπλωση πέρα από τα σύνορα του Κονγκό έχει εντείνει την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Η Κένυα ανακοίνωσε εννέα κρούσματα, μετά τον θάνατο άνδρα στο Ναϊρόμπι, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το Κονγκό μέσω Ουγκάντας.

Κρούσμα ανέφερε και η Νιγηρία, η οποία έγινε η τέταρτη αφρικανική χώρα που καταγράφει περιστατικό στο πλαίσιο της τρέχουσας έξαρσης. Οι αρχές ερευνούν πώς μολύνθηκε γυναίκα, σύζυγος Ελβετού διπλωμάτη, η οποία δεν είχε ταξιδέψει στο Κονγκό.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, εκτιμάται ότι η γυναίκα μολύνθηκε στην Ουγκάντα. Τη Δευτέρα, η ίδια και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή σε νοσοκομεία της Ελβετίας.

Καραντίνα 21 ημερών στην Ουγκάντα

Η Ουγκάντα είχε ανακοινώσει 20 κρούσματα τον Μάιο και τον Ιούνιο, τα περισσότερα συνδεδεμένα με το Κονγκό. Τον Αύγουστο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κηρύξει τη χώρα απαλλαγμένη από τον Έμπολα.

Οι ουγκαντέζικες αρχές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενεργά κρούσματα στο έδαφός τους. Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι πολίτες που επιστρέφουν από ταξίδια στο Κονγκό θα τίθενται σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Η παρακολούθηση των ταξιδιωτών και ο εντοπισμός των επαφών των ασθενών βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον περιορισμό της επιδημίας.

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