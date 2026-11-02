ΕΟΦ: Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα

Η Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), δίνει το «παρών» στην παγκόσμια εκστρατεία MedSafetyWeek, η οποία διεξάγεται από σήμερα 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. Κεντρικό μήνυμα της δράσης είναι να μην αγνοούμε καμία παρενέργεια, αλλά να την αναφέρουμε έγκαιρα, προστατεύοντας έτσι και άλλους συνανθρώπους μας.

Παρόλο που τα φάρμακα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων, ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι δεν αποκλείεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές των πολιτών και των ειδικών προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν έγκαιρα πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα.

Πώς εκδηλώνονται οι παρενέργειες;

Με διαφορετικό ρυθμό: Μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά ή σταδιακά μετά από χρόνια χρήση, ενώ κάποιες εκδηλώνονται ακόμα και μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Με διαφορετική ένταση: Ορισμένες είναι άμεσα αντιληπτές, ενώ άλλες είναι «σιωπηλές» και εντοπίζονται μόνο μέσω ιατρικών εξετάσεων.

Πότε είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν;

-Κατά την έναρξη μιας νέας φαρμακευτικής αγωγής

-Σε περίπτωση τροποποίησης της δόσης

-Κατά ην ταυτόχρονη λήψη πολλών φαρμάκων

-Όταν ένα φάρμακο αλληλεπιδρά με συγκεκριμένες τροφές ή φυτικά σκευάσματα

Ο ΕΟΦ απευθύνει κάλεσμα σε ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας να παραμένουν σε εγρήγορση και να δηλώνουν οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη χρησιμοποιώντας την Κίτρινη Κάρτα.

Ο ΕΟΦ προτρέπει ιδιαίτερα τους χρήστες φαρμάκων :

* Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης που συνοδεύει το φάρμακο και συζητήστε με έναν επαγγελματία υγείας για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

* Σκεφτείτε την πιθανότητα τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε να είναι ανεπιθύμητη ενέργεια από τη λήψη φαρμάκου και αναφέρετέ τα, ιδιαίτερα μάλιστα εάν είναι σοβαρά, επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή ή δεν αναφέρονται στο Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου/ των φαρμάκων σας. Δεν χρειάζεται να είστε βέβαιοι ότι το φάρμακο προκάλεσε το σύμπτωμα για να το αναφέρετε.

* Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα.

Κάθε ασθενής, φροντιστής, επαγγελματίας της υγείας και φορέας υγείας μπορεί να συμβάλλει ενεργά προωθώντας το οπτικοακουστικό υλικό της εκστρατείας που αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα και τα social media του ΕΟΦ, το οποίο διατίθεται επίσης συγκεντρωμένο στο σύνδεσμο /pliroforisi-koinou/.

«Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα», καταλήγει ο ΕΟΦ.