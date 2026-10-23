24 Οκτώβρη: Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας

Στις 24 Οκτώβρη κάθε έτους, η Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας, έρχεται να αναδείξει τις προσπάθειες όλων, σε διεθνές επίπεδο, για την εκρίζωση του ομώνυμου ιού.

Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (World Health Assembly,Global Polio Eradication Initiative, GPEI), το 1988, δεσμεύτηκε να εκριζώσει την πολιομυελίτιδα, αυτή την απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

Πριν από την ευρεία εφαρμογή του εμβολιασμού, σχεδόν κάθε παιδί μολυνόταν από τον ιό σε μικρή ηλικία και χιλιάδες οδηγούνταν σε μόνιμη παράλυση.

Ο εμβολιασμός έναντι της νόσου ξεκίνησε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και άλλαξε ριζικά την επίπτωσή της, από 350.000 κρούσματα παράλυσης κατ’ εκτίμηση το έτος 1988 σε περισσότερες από 125ενδημικές χώρες, σε 298 κρούσματα το έτος 2025, με δύο χώρες ναπαραμένουν ενδημικές για τον άγριο πολιοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ και η χώρα μας ανακηρύχθηκαν «περιοχήελεύθερη από πολιομυελίτιδα» το 2002 και διατηρούν αυτό το καθεστώς έως σήμερα. Παρά τη σημαντική αυτή επιτυχία, ο κίνδυνος επανεισαγωγής καιμετάδοσης του ιού παραμένει υπαρκτός όσο συνεχίζεται η κυκλοφορία του σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η περιβαλλοντική επιτήρηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση του ιού. Το 2024, πέντε ευρωπαϊκές χώρες ανίχνευσαν θετικά δείγματα αστικών λυμάτων για τον ιό πολιομυελίτιδας τύπου 2 προερχομένου από εμβόλιο (cVDPV2), και το 2025 μία χώρα ανίχνευσε ένα θετικό αστικό λύμα για τον άγριο πολιοϊό τύπου 1.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν τη σημασία του εμβολιασμού όλων για τηνπροστασία μας, και κυρίως των παιδιών. Η συνέχιση των προσπαθειών για τη διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, η εφαρμογή ποιοτικών συστημάτων περιβαλλοντικής και εργαστηριακής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση της κυκλοφορίας του ιού και η ετοιμότητα των φορέων Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας εκρίζωσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας αποτελεί, παράλληλα, μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τη συμβολή όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια: των γονέων, των επαγγελματιών υγείας, των επιστημόνων, των εθελοντών και κάθε ανθρώπου που συμβάλλει στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Με τη συμβολή όλων, μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα μέλλον χωρίς πολιομυελίτιδα. Ο εμβολιασμός, η συστηματική επιδημιολογική και περιβαλλοντική επιτήρηση όπως και η συλλογική δράση παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την οριστική εκρίζωση του ιού.