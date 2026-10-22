Ιός Σαμόντα: Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα στη Γαλλία και η εκτίμηση του ΠΟΥ

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα του ιού Σαμόντα σε άνθρωπο, που εντοπίστηκε στη Γαλλία και είχε θανατηφόρα κατάληξη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης θεωρείται μικρή, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά.

Σε δήλωσή του στο Reuters, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα είναι γνωστά για συγγενείς ιούς, το περιστατικό φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Δεν προκύπτουν προς το παρόν ενδείξεις για ευρύτερη μετάδοση στον πληθυσμό.

Πώς μολύνθηκε ο ασθενής

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο άνθρωπος που νόσησε και πέθανε από τον ιό, πιθανόν να είχε τσιμπηθεί από μολυσμένη σκνίπα στην ανατολική Γαλλία.

Ο ιός Σαμόντα εντοπίζεται συνήθως σε εκτρεφόμενα ζώα. Στην περιοχή όπου καταγράφηκε το περιστατικό, η κυκλοφορία του σε ζώα παρατηρείται κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Παρά τις εκτιμήσεις για περιορισμένο κίνδυνο εξάπλωσης, ο ΠΟΥ συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της διερεύνησης των ιών που μεταδίδονται από έντομα και μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να προσβάλουν και ανθρώπους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει ευρύτερη μετάδοση του ιού μεταξύ ανθρώπων.