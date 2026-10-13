Δωρεάν μαστογραφίες ξανά

Από σήμερα επανεκκινεί το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες. Παράλληλα, έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανέλθει σχεδόν όλα τα προγράμματα πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Την επανεκκίνηση ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων έχει πλέον εξασφαλιστεί από εθνικούς πόρους. Όπως διευκρίνισε, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν κανονικά και τα ενημερωτικά μηνύματα θα αποστέλλονται χωρίς πρόβλημα.

Ποιες γυναίκες θα λάβουν SMS

Τα μηνύματα αφορούν γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα για την επανάληψη της εξέτασης. Όσες έχουν κάνει πρόσφατα μαστογραφία δεν θα λάβουν νέα ειδοποίηση.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, σημειώνοντας ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες. Με την έγκαιρη διάγνωση, το ποσοστό ίασης ξεπερνά το 95%.