ΕΟΔΥ: Ένας νεκρός και τρείς νοσηλείες σε ΜΕΘ από γρίπη

Εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα γρίπης. Σε άνοδο και ο κορονοϊός

Τα πρώτα δεδομένα με τα κρούσματα γρίπης δημοσίευσε ο ΕΟΔΥ, με την έκθεση να αναφέρει ότι η άνοδος της γρίπης σημείωσε αύξηση 10% κατά το χρονικό διάστημα 5-11 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και τρία σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Ενώ παράλληλα, έγιναν 27 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, από 22 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ωστόσο, παράλληλα με τα κρούσματα γρίπης άνοδο σημειώνει και ο κορωνοϊός. Αν και η θετικότητα στην επικράτεια κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα,παρουσίασε ξανά ανοδική τάση, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Παράλληλα, ανοδική τάση συνεχίζουν να παρουσιάζουν και οι νέες εισαγωγές λόγω κορονοϊού, που την τελευταία εβδομάδα έφτασαν τις 91, από 80.

Ειδικότερα, καταγράφεται αύξηση για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα σε ό,τι αφορά στη θετικότητα και για τρίτη στις εισαγωγές.

Συνοπτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Ωστόσο, την εβδομάδα 41/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Βέβαια την εβδομάδα 41/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Ειδικότερα, κατά την εβδομάδα 41/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=80).

Αν και από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων, την εβδομάδα 41/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 41/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94.

Κατά την εβδομάδα 41/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ κι ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 41/2026 έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 41/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 171.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 41/2026, μεταξύ 149 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν εννιά θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 8 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, εφτά (87,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (12,5%) στον υπότυπο Α(Η3).