Διεθνής σφραγίδα αριστείας -Πρωτοποριακή μέθοδος από ελληνική ιατρική ομάδα

Διεθνής διάκριση για την ελληνική Ιατρική! Η αμερικανική εταιρεία Boston Scientific βράβευσε την Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, για την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η μέθοδος επιτρέπει την αντιμετώπιση παθήσεων του προστάτη και των νεφρών με ελάχιστη επεμβατικότητα, περιορίζοντας τον πόνο και την αιμορραγία.