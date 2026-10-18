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Διεθνής σφραγίδα αριστείας -Πρωτοποριακή μέθοδος από ελληνική ιατρική ομάδα

ΥΓΕΙΑ
18/10/2026 22:22

Διεθνής διάκριση για την ελληνική Ιατρική! Η αμερικανική εταιρεία Boston Scientific βράβευσε την Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, για την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η μέθοδος επιτρέπει την αντιμετώπιση παθήσεων του προστάτη και των νεφρών με ελάχιστη επεμβατικότητα, περιορίζοντας τον πόνο και την αιμορραγία.

 

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