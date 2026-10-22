Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς σε παιδιά κάτω των πέντε ετών κατά 40% το 2023 σε σχέση με το 2019 σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα στο περιοδικό “Nature Medicine”. Ενώ, παράλληλα καταγράφηκε και μείωση των εμβολιασμών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον «Institute for Health Metrics and Evaluation» (IHME), εξέτασαν τα περιστατικά ιλαράς, τους θανάτους, αλλά και τα κενά στον εμβολιασμό παιδιών κάτω των πέντε ετών σε 204 χώρες και επικράτειες κατά την περίοδο 2019-2023.

Όπως έδειξε η έρευνα, 15,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών νόσησαν από ιλαρά το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 11,1 εκατομμύρια του 2019.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα πάνε ένα βήμα πίσω, καθώς κατά την περίοδο μεταξύ 1990 και 2019 καταγράφηκε μείωση των κρουσμάτων ιλαράς κατά σχεδόν 80% παγκοσμίως. Επίσης, οι εκτιμώμενοι θάνατοι αυξήθηκαν από περίπου 105.000 το 2019 σε 118.000 το 2023.

Ταυτόχρονα με την αύξηση των κρουσμάτων, υπήρξε μείωση στους εμβολιασμούς. Ειδικότερα, η παγκόσμια εμβολιαστική κάλυψη με την πρώτη δόση κατά της ιλαράς παρέμεινε χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2019 φτάνοντας το 81% το 2023 έναντι 83,6% το 2019, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών.

Εκτιμάται ότι 23,7 εκατομμύρια βρέφη δεν έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς το 2023, όπου με αριθμούε μεταφράζεται σε 1,7 εκατομμύρια παιδιά περισσότερα σε σχέση με το 2019.

Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονταν στην υποσαχάρια Αφρική και περίπου το 20% στη νότια Ασία. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι πρόσφατες εξάρσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η ιλαρά μπορεί να επανεμφανιστεί σε χώρες, όπου δημιουργούνται κενά στην ανοσία.