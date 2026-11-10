Ελασσόνα: Πάνω από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε 3 ημέρες

Μεγάλη έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στην Ελασσόνα, με περισσότερα από 250 περιστατικά μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Το Κέντρο Υγείας δέχεται αυξημένη προσέλευση ασθενών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν την αιτία της έξαρσης.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, Κωνσταντίνο Βατάλη, η εικόνα των τελευταίων ημερών είναι ενδεικτική της πίεσης που αντιμετωπίζει η δομή.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 111 άτομα, εκ των οποίων τα 85 είχαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο καταγράφηκαν 72 σχετικά περιστατικά σε σύνολο 90 εξετάσεων, ενώ την Κυριακή οι ασθενείς με αντίστοιχα συμπτώματα ήταν 51 σε σύνολο 80 εξετάσεων.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι διάρροια, έμετος και πυρετός. Παρά τη σταδιακή μείωση των ημερήσιων περιστατικών, η προσέλευση παραμένει αυξημένη. Μάλιστα, μεταξύ όσων νόσησαν βρίσκονται και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας.

Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι στο νερό

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η ποιότητα του νερού. Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των δειγματοληψιών δεν έδειξαν ευρήματα που να συνδέουν το νερό με την έξαρση.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, αλλά και από τη Γαλανόβρυση και το Στεφανόβουνο.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, επιβεβαίωσε ότι ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε από την Παρασκευή, ενώ αναμένονται και νέες δειγματοληψίες.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης

Μία από τις πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται είναι η έξαρση κάποιας ιογενούς λοίμωξης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής αιτία των περιστατικών.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασης και τους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί τι βρίσκεται πίσω από τη μαζική εμφάνιση γαστρεντερίτιδας στην περιοχή.