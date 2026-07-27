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Σε ετοιμότητα ΕΚΑΒ και νοσοκομείο Κορίνθου για τραυματίες από τη φωτιά στα Εξαμίλια

ΥΓΕΙΑ
27/07/2026 15:16
Σε ετοιμότητα ΕΚΑΒ και νοσοκομείο Κορίνθου για τραυματίες από τη φωτιά στα Εξαμίλια
INTIME

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, σε ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Κορίνθου για να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Στο σημείο επίσης βρίσκονται σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για μεταφορά τραυματιών.

Μέχρι τώρα προσήλθαν περιπατικοί  δύο με ελαφρά εγκαύματα που ήταν σε μεγάλη απόσταση.

Τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

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