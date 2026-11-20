Κραυγή αγωνίας από τους ασθενείς του νησιού, που ζητούν να διασφαλιστεί η άμεση μεταφορά τους στην Αθήνα σε περίπτωση που κληθούν για μεταμόσχευση.

Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα θέτουν οι νεφροπαθείς της Χίου, μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου του νησιού για τέσσερις μήνες: Τι θα συμβεί αν ένας ασθενής, που περιμένει επί χρόνια για μεταμόσχευση νεφρού, ειδοποιηθεί ξαφνικά ότι βρέθηκε συμβατό μόσχευμα και πρέπει να βρίσκεται μέσα σε λίγες ώρες στην Αθήνα;

Η αγωνία είναι μεγάλη, καθώς από τις 15 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2027 έχουν διακοπεί οι τακτικές αεροπορικές πτήσεις από και προς τη Χίο, λόγω των εργασιών αναβάθμισης του αεροδρομίου «Όμηρος».

Μιλώντας στον Alpha και τη δημοσιογράφο Ελένη Λαζάρου, οι νεφροπαθείς εκπέμπουν SOS, ζητώντας από την Πολιτεία να υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την άμεση μετακίνησή τους σε περίπτωση που κληθούν για μεταμόσχευση.

Η αγωνία για τις επείγουσες μετακινήσεις

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ανακοινώσει ότι, κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα μπορούν να πραγματοποιούνται επείγουσες αεροδιακομιδές με ελικόπτερα. Μάλιστα, ήδη από τις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή πρόωρου βρέφους από τη Χίο στην Αθήνα με Super Puma.

Ωστόσο, αυτό που ζητούν να διευκρινιστεί οι νεφροπαθείς είναι αν υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα για έναν ασθενή που καλείται επειγόντως σε μεταμόσχευση, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε λίστα αναμονής, η ειδοποίηση ότι βρέθηκε συμβατό μόσχευμα μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Και τότε η δυνατότητα έγκαιρης μετακίνησης είναι καθοριστική.

Το αίτημά τους είναι σαφές: να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένες εγγυήσεις για την έγκαιρη μεταφορά των ασθενών, ώστε το κλείσιμο του αεροδρομίου να μη στερήσει από κανέναν την ευκαιρία για μια νέα ζωή.