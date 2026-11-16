Έως 3.000 θάνατοι τον χρόνο από πολυανθεκτικά μικρόβια

Η μικροβιακή αντοχή και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνδέονται περίπου με 3.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο ΙΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διασπορά πολυανθεκτικών μικροβίων, ζητώντας συντονισμένες πολιτικές πρόληψης, ενίσχυση της επιτήρησης στα νοσοκομεία και ορθή συνταγογράφηση αντιβιοτικών.

Η παρέμβαση γίνεται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, που πραγματοποιείται στις 18 Νοεμβρίου, καθώς και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαρακτηρίζει το ζήτημα σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και για την ασφάλεια των ασθενών.

Η Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις για πολυανθεκτικά μικρόβια

Η Ελλάδα βρίσκεται διαχρονικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα περιστατικά λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη και νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η αντοχή των μικροοργανισμών αναπτύσσεται και ενισχύεται από την υπερβολική ή ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζονται οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, καθώς φάρμακα που χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση λοιμώξεων χάνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντάξει τη μικροβιακή αντοχή στις 10 κορυφαίες απειλές για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι, εάν δεν ενισχυθούν οι παρεμβάσεις, οι θάνατοι που αποδίδονται άμεσα στη μικροβιακή αντοχή μπορεί να φθάσουν τα 1,91 εκατομμύρια τον χρόνο έως το 2050.

Η έρευνα της Kapa Research για τη χρήση αντιβιοτικών

Δημοσκόπηση της Kapa Research, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καταγράφει τη συχνή χρήση αντιβιοτικών στον ενήλικο πληθυσμό. Το 75% των ενηλίκων ανέφερε ότι είχε πάρει αντιβιοτικό τουλάχιστον μία φορά το προηγούμενο έτος.

Στην ίδια έρευνα, το 22% δήλωσε ότι διατηρούσε αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα ανάγκης. Για τον ΙΣΑ, τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση των πολιτών και για έλεγχο της χρήσης των αντιβιοτικών.