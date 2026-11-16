Τρεις μετανάστες με νορβηγική ψώρα στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Νοσηλεύονται σε συνθήκες απομόνωσης στη δερματολογική κλινική, καθώς το συγκεκριμένο είδος ψώρας είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό

Σε υγειονομική κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό 3 κρουσμάτων νορβηγικής ψώρας σε μετανάστες που έφτασαν στο Λασίθι. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν από την Ιεράπετρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα προφύλαξης, καθώς η συγκεκριμένη μορφή ψώρας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή μεταδοτικότητα. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των ασθενών, ούτε έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη άλλων περιστατικών.

Τι είναι η νορβηγική ψώρα και γιατί προκαλεί ανησυχία

Η νορβηγική ψώρα, γνωστή και ως εφελκιδοποιημένη ψώρα, είναι μια σπάνια και σοβαρότερη μορφή της κοινής ψώρας. Προκαλείται από το άκαρι Sarcoptes scabiei και μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση πολύ μεγάλου αριθμού παρασίτων στο δέρμα.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θεωρείται εξαιρετικά μεταδοτική. Η μετάδοση γίνεται κυρίως με άμεση επαφή, αλλά μπορεί να συμβεί και μέσω ρούχων, πετσετών, κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από προσβεβλημένο άτομο.

Τα συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή

Η συγκεκριμένη μορφή μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες δερματικές αλλοιώσεις. Τα συνηθέστερα σημάδια είναι:

Παχιές κρούστες και έντονη απολέπιση.

Ξηρότητα, κοκκινίλες και σκασίματα στο δέρμα.

Αλλοιώσεις σε χέρια, πόδια, αγκώνες και πέλματα.

Κνησμός, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα έντονος.

Η απουσία φαγούρας δεν αποκλείει την ύπαρξη της νόσου. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εφελκιδοποιημένη ψώρα από τη συνηθισμένη μορφή.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η νορβηγική ψώρα είναι θεραπεύσιμη, ωστόσο χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχουν η προστασία των στενών επαφών, τα μέτρα απομόνωσης όπου κρίνονται απαραίτητα και ο σχολαστικός καθαρισμός ρούχων και κλινοσκεπασμάτων.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι η ψώρα μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τις συνθήκες προσωπικής υγιεινής ή την κοινωνική του κατάσταση.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον των υγειονομικών αρχών στην Κρήτη επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών στο ΠΑΓΝΗ.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να καθορίσει αν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα.