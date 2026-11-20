Νέες ελπίδες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος δημιουργεί ένα καθημερινό χάπι, το οποίο συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από 6 στους 10 ασθενείς και έθεσε υπό έλεγχο τη νόσο στο 90% των συμμετεχόντων σε πρώιμη κλινική δοκιμή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι όγκοι δεν ήταν πλέον ορατοί στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Πρόκειται για τη δαραξονρασίμπη (daraxonrasib), η οποία χορηγήθηκε μαζί με χημειοθεραπεία σε 61 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος και μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό συνέδριο για τον καρκίνο EORTC και χαρακτηρίζονται ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών για τη συγκεκριμένη νόσο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δοκιμής, στο 90% των ασθενών οι όγκοι σταμάτησαν να μεγαλώνουν. Σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 60% συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν, ενώ περίπου το 8% των συμμετεχόντων δεν εμφάνιζε πλέον ορατούς όγκους στις εξετάσεις.

Το Cancer Research UK χαρακτήρισε τα ευρήματα «το μεγαλύτερο άλμα προς τα εμπρός εδώ και δεκαετίες». Ο Δρ. Σαμ Γκόντφρεϊ, εκπρόσωπος του οργανισμού, τόνισε ότι το νέο φάρμακο στοχεύει έναν μηχανισμό που μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.

Η Δρ. Wungki Park, από το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι η θεραπεία εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης και σχεδόν διπλασιάζει το διάστημα κατά το οποίο η νόσος παραμένει υπό έλεγχο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών.

Η δαραξονρασίμπη ανήκει στους αναστολείς της πρωτεΐνης KRAS και στοχεύει συγκεκριμένες μεταλλάξεις της οικογένειας RAS, οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Ωστόσο, οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμη προκαταρκτικά. Η παρακολούθηση των ασθενών διήρκεσε κατά μέσο όρο 18 μήνες και δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο διαρκεί η ανταπόκριση στη θεραπεία. Ακόμη και όταν οι εξετάσεις δεν δείχνουν όγκους, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί όλα τα καρκινικά κύτταρα.

Για να διαπιστωθεί εάν το νέο φάρμακο μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια ύφεση και μεγαλύτερη επιβίωση, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες και παρακολούθηση σε βάθος χρόνου.