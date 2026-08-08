Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Αύξηση κρουσμάτων και έκτακτοι ψεκασμοί
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, ειδικά στην Αττική. Στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί 23 νέες λοιμώξεις και δυο ακόμη θάνατοι, με τις αρχές να προχωρούν σε στοχευμένους ψεκασμούς σε ρέματα.
Η κάμερα του Αlpha κατέγραψε τα συνεργεία σε Άλιμο και Αργυρούπολη.
Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη μας ενημερώνει τι πρέπει να προσέχουμε
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