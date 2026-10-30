Καρκίνος στομάχου: SOS για όσους πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη

Υπερδιπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στομάχου ενδέχεται να αντιμετωπίζουν όσοι καταναλώνουν καθημερινά τουλάχιστον ένα ποτό με ζάχαρη.

Οι ερευνητές του Mass General Brigham Cancer Institute διαπίστωσαν ότι η συχνή κατανάλωση τέτοιων ποτών συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο, σε σύγκριση με όσους τα καταναλώνουν λιγότερο από μία φορά τον μήνα.

Τι έδειξε η έρευνα για τα σακχαρούχα ποτά

Στη μελέτη συμμετείχαν 112.284 άτομα, τα οποία παρακολουθήθηκαν μέσα από δύο μακροχρόνιες αμερικανικές έρευνες για την υγεία νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο του στομάχου.

Αφού συνυπολογίστηκαν άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου, οι καθημερινοί καταναλωτές σακχαρούχων ποτών παρουσίασαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Η συσχέτιση καταγράφηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Μάλιστα, στις γυναίκες που συμμετείχαν στη Μελέτη Υγείας Νοσηλευτριών, η κατανάλωση περισσότερων από ενός τέτοιων ποτών την ημέρα συνδέθηκε με 3,04 φορές υψηλότερο κίνδυνο.

Στην κατηγορία των σακχαρούχων ποτών περιλαμβάνονταν τα αναψυκτικά με ανθρακικό, οι φρουτοχυμοί, οι λεμονάδες και τα αθλητικά ποτά. Παράλληλα, η αυξημένη συνολική πρόσληψη φρουκτόζης, ενός βασικού σακχάρου που περιέχεται σε αυτά, συνδέθηκε επίσης με συχνότερη εμφάνιση καρκίνου του στομάχου.

Τι ισχύει για τα ποτά με γλυκαντικά και το ελικοβακτηρίδιο

Διαφορετικά ήταν τα ευρήματα για τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωσή τους και την εμφάνιση καρκίνου του στομάχου.

Εξέτασαν επίσης τον ρόλο του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. Pylori), το οποίο αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Σε υποομάδα 940 συμμετεχόντων, λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο παρουσίαζε ενδείξεις λοίμωξης. Ωστόσο, η κατανάλωση σακχαρούχων ποτών δεν συνδέθηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης.

Γιατί χρειάζονται περισσότερες μελέτες

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν πως τα σακχαρούχα ποτά προκαλούν καρκίνο του στομάχου. Πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τα ευρήματα και άλλοι παράγοντες.

Επιπλέον, υπήρχαν ελλιπή στοιχεία για το H. Pylori και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στομάχου, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν λευκοί.