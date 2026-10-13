Μεσογειακή διατροφή στην εγκυμοσύνη: «Ασπίδα» για τους κολικούς και το έκζεμα των βρεφών

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως τη στενή σύνδεση ανάμεσα στις διατροφικές συνήθειες της εγκύου και την υγεία του νεογνού, υπογραμμίζοντας ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό προστατευτικό μέσο ενάντια σε κοινές βρεφικές παθήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας «T.H. Chan» του Χάρβαρντ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Βοστόνης και το ερευνητικό ινστιτούτο «Harvard Pilgrim Health Care Institute», οι γυναίκες που ακολουθούν πιστά ένα μεσογειακό πρότυπο διατροφής κατά τη διάρκεια της κύησης μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο το μωρό τους να εμφανίσει κολικούς και έκζεμα.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, βασίστηκε στην παρακολούθηση περισσότερων από 1.300 εγκύων στην ανατολική Μασαχουσέτη. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωναν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής, τα οποία οι ειδικοί αξιολόγησαν με βάση τον Δείκτη Μεσογειακής Διατροφής (MDS) και τον Δείκτη Διατροφικής Φλεγμονής (DII).

Τα ανησυχητικά ποσοστά και ο «μηχανισμός» προστασίας

Τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το 26% των βρεφών εμφάνισε κολικούς, ενώ το 5% παρουσίασε έναν εξαιρετικά ταλαιπωρητικό συνδυασμό κολικών και εκζέματος.

Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε δύο αντίρροπες τάσεις:

Η επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής: Κάθε επιπλέον μονάδα στην κλίμακα του Δείκτη Μεσογειακής Διατροφής (υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών ολικής άλεσης και υγιεινών λιπαρών) συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου κατά 15%.

Το «αντίτιμο» της Φλεγμονώδους Διατροφής: Αντίθετα, για κάθε επιπλέον μονάδα στον Δείκτη Διατροφικής Φλεγμονής (υψηλή κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος, επεξεργασμένων δημητριακών και ζαχαρούχων ροφημάτων), ο κίνδυνος για το βρέφος αυξανόταν κατά 34%.

Τα θαλασσινά στο μικροσκόπιο και ο γρίφος των αλλεργιογόνων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η τακτική κατανάλωση θαλασσινών (ψάρια και οστρακοειδή) κατά την εγκυμοσύνη λειτούργησε ως αυτόνομος προστατευτικός παράγοντας. Συγκεκριμένα, κάθε εβδομαδιαία μερίδα θαλασσινών μείωνε τις πιθανότητες εμφάνισης κολικών και εκζέματος κατά 25%.

Στον αντίποδα, άλλες παραδοσιακά αλλεργιογόνες τροφές, όπως τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και οι ξηροί καρποί, δεν φάνηκε να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εμφάνιση των εν λόγω παθήσεων.

Γιατί η πρόληψη είναι κρίσιμη

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι συσχετίσεις αυτές ήταν ακόμη πιο έντονες στα βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν ήδη διαγνωσμένο ιστορικό αλλεργικών παθήσεων.

Η σημασία της συγκεκριμένης ανακάλυψης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς προηγούμενες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας έχουν δείξει ότι τα βρέφη που ταλαιπωρούνται από κολικούς διατρέχουν μελλοντικά υψηλότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν ατοπική δερματίτιδα, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και τροφικές αλλεργίες. Η σωστή προγεννητική διατροφή, επομένως, δεν προστατεύει το μωρό μόνο κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του, αλλά θέτει τις βάσεις για την μακροπρόθεσμη υγεία του.