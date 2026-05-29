Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα , αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελλάριου (1913 – 2026)

«Ο ΑΛΕΚΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»

113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο…

στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο 2026.

Στον ρόλο του Αλέκου Σακελλάριου ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Μαζί του, η Ματίνα Νικολάου υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του.

Μαζί με μία ζωντανή 5μελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

Αθήνα 1913

Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας.

Γεννιέται σε μια πόλη που επιβιώνει ανάμεσα σε όνειρα και ανατροπές.

Κι ο χρόνος να κυλά… αθόρυβα, αμείλικτα… να παίρνει μαζί του εποχές, ανθρώπους, στιγμές. Γιατί ο χρόνος έχει έναν παράξενο τρόπο να μας μαθαίνει να γελάμε με όσα κάποτε μας πλήγωσαν και να συγκινούμαστε με όσα κάποτε μας έκαναν να γελάμε.

113 χρόνια

Από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς.

Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά.

Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα.

Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της.

Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.

Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα.

Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του.

Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…

Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.

Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση.

Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο.

Γιατί ίσως τελικά…

δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.

Είναι η ιστορία όλων μας.

1913 – 2026

113 χρόνια από την γέννηση του Αλέκου Σακελλάριου…

113 χρόνια μνήμης…

Κι ο χρόνος να περνάει… να χάνεται… να αλλάζει…

Ο χρόνος μας κάνει να γελάμε με ό,τι μας έκανε να κλάψουμε κάποτε

και να κλαίμε με ό,τι μας είχε κάνει να γελάμε…

Πρωταγωνιστούν:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης & Ματίνα Νικολάου

Και μία 5μελής ορχήστρα επί σκηνής:

Μαέστρος Ορχήστρας: Δημήτρης Κίκλης (Πιάνο)

Μουσικοί: Γρηγόρης Λάζογλου, Θοδωρής Χριστοδούλου,

Δήμος Βουγιούκας, Αποστόλης Παρασκευαϊδης

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Θεατρική Απόδοση – Επεξεργασία:

Δημήτρης Μαλισσόβας

Ενορχήστρωση – Δ/νση Ορχήστρας: Δημήτρης Κίκλης

Σκηνογράφος: Βαλεντίνο Βαλάσης

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Δημήτρης Μαλλισόβας

Ηχητικός Σχεδιασμός: Χρήστος Λουλούδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Φωτογραφίες παράστασης: Grid Fox

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα: Ιούνιος 2026

Ημέρες και ώρα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 21:15

Παραγωγή:

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού &

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις – Χρήστος Τριπόδης

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης

Περισσότερες πληροφορίες:

Αννίτα Βορεάδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ.: 212 254 0444, e-mail: avoreadou@ime.gr

Νατάσα Ευσταθιάδη, Γραφείο Τύπου Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,

Τ. 212 254 0444, e-mail: pressoffice@ime.gr