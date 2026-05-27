Κυριακή 21 Ιουνίου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Technopolis City of Athens

Στη μεγαλύτερη μέρα του έτους, το μεγαλύτερο live των PAGAN

Στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, οι PAGAN ανοίγουν τις πύλες της Τεχνόπολης και καλούν την κοινότητα τους σε μια μυσταγωγία που φιλοδοξούν να χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία του συγκροτήματος. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, οι αρχέγονοι ρυθμοί και οι μελωδίες της γης θα συναντήσουν το παρόν για να ταξιδέψουν στο μέλλον και η νύχτα θα φωτιστεί από την ενέργεια των ψυχών που θα γίνουν ένα. H ομάδα δουλεύει ήδη με αφοσίωση, δίνοντας σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, με όραμα να υφάνει μια ψυχική εμπειρία που μετά το πέρας της να γίνει συλλογική μνήμη. Η μοναδική αυτή παράσταση θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από εκείνη τη νύχτα και να αγκαλιάζει στα βάθη του χρόνου όλα τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας των PAGAN, παρόντες ή μη.

Αυτή η μέρα ανήκει σε όλους μας!

Performer: Έβελυν Ασουάντ – Φωνή, Σταύρος Τσουμάνης – Ηλεκτρική κιθάρα και φωνή, Βασίλης Προδρόμου – Ακουστική κιθάρα και φωνή, Παντελής Πέτρου – Ηλεκτρικό μπάσο και φωνητικά, Μάρκος Παύλου – Γκάιντα και φωνητικά, Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά και φωνητικά, Γιάννης Ράννης – Τύμπανα

Crew: Marlene Kaminsky – Σκηνοθετική επιμέλεια, Άκης Γκοράκης – Ηχοληψία FOH, Ορέστης Παπαδόπουλος – Ηχοληψία Stage, Μιχάλης Κάρλος – Φωτισμοί, Νίκη Ψυχογιού – Κοστούμια, Όλγα Φάλει – Σχεδιασμός make up, Κωνσταντίνος Κολιούσης και Έλενα Παρασκευά – Κατασκευή και σχεδιασμός κομμώσεων, Έλενα Παρασκευά – Hair Styling, Ελεάνα Δημοπούλου – Κατασκευή προσθετικών, Ιωάννης Πηταράκης – Graphics και Web, Μαριάννα Αναγνωστοπούλου – Φωτογραφία, Αργύρης Βαλασιάδης – Promotional Media, Αλίκη Σπανουδάκη – Σχεδιασμός Merchandise, Χριστίνα Σταύρου – Πωλήσεις Merchandise, Χρύσα Τσουμάνη – Υπεύθυνη παραγωγής και social media, Σταύρος Τσουμάνης – Παραγωγή

Σημαντική σημείωση

Ημερομηνία: 21 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 21.30, doors open 20.00

Τιμές: Προπώληση 12€, Τιμή ταμείου την ημέρα της συναυλίας 15€

Διάρκεια: 120 λεπτά