«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ»

του Δημήτρη Δημητριάδη

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Απριλίου

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε

Όταν το διαφορετικό γίνεται στόχος, όταν οι γονείς χάνουν την πίστη τους στο παιδί τους, όταν η έξωθεν καλή μαρτυρία ομολογεί την αλήθεια, την ψυχή μας, τότε «Η Αλήθεια Είναι…» πως το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι ένα μικρό ευαγγέλιο των επίκτητων συμπλεγμάτων που όλοι μας κουβαλάμε.

Τοποθετημένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, τολμά να αποκαλύψει πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η αλήθεια μας, πόσο μαύρη μπορεί να είναι η ψυχή μας, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα μας όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού μας.

Δύο απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δύο καλοί μετρημένοι σύντροφοι, δύο κανονικοί και ευυπόληπτοι γονείς στην ύστατη προσπάθειά τους να διασώσουν το παιδί τους. Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η λιτή και σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό». Οι αξίες τους και η ηθική τους κλωνίζονται σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τρία πρόσωπα, ο πατέρας και η μητέρα -παρόντες στη σκηνή – και η εκκωφαντική απουσία του παιδιού τους. Τρία πρόσωπα, τα δύο παλεύουν να διατηρήσουν την εικόνα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και το τρίτο να σπάσει τον καθρέφτη τους σε χίλια κομμάτια. Ποιός από όλους λέει την αλήθεια;

Τελικά μπροστά στην αλήθεια πόσο κανονικοί είμαστε όλοι;

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα, δίνει φωνή στην αλήθεια, όχι απλώς για να ακουστεί, αλλά γιατί πια δεν μπορεί να σωπάσει.

Μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμάμε να πούμε.

Στην παράσταση ακούγονται πυροβολισμοί και γίνεται χρήση καπνού.

Παρακαλούνται οι θεατές να μην αποκαλύπτουν το τέλος.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς

Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης

Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιάσωνας Βροχίδης

Δημιουργία Trailer – Video: Γιώργος Μπελεγρής

Φωτογραφίες: Άννα Στόγια

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Σχεδιασμός αφίσας: Μαύρα Γίδια

Social Media: Urban Theatre PR

Οργάνωση παραγωγής: Καίτη Αυγουστάκη

Παραγωγή: Urban Theatre

Ερμηνεύουν:

Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη

Πληροφορίες Παράστασης:

Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 16€

Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ανω των 65): 13€

Ανεργίας: 10€

Ατέλεια: 8€

Early Bird: 10€ μέχρι Κυριακή 5 Απριλίου

Διάρκεια παράστασης: 80’ λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-alitheia-einai-1/

Θέατρο 104: Ευμολπιδών 41, Μεταξουργείο

Ακολουθήστε την παράσταση στα social:

Instagram: @urban_theatre_

Facebook: Urban Theatre