Η παράσταση, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Το Δεκαοχτώ Ενάτου έρχεται ξανά, λίγο μετά την απόφαση του εφετείου, για να δείξει τη δύναμη του αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού.

Δεκαοχτώ ενάτου ο Παύλος δολοφονήθηκε από τη ναζιστική οργάνωση. Τέσσερεις τρίτου το εφετείο έκρινε ένοχους τους 42 κατηγορούμενος, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

“Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ειρήνη κέρδισε”

Μάγδα Φύσσα

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Στις 17 Ιουνίου, έρχεται στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, για μια λυτρωτική παράσταση.

“Μια τέτοια μέρα είναι ωραία να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα”

Παύλος Φύσσας

Όχι δε γνώριζα το θύμα. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά τον είδα εκείνο το βράδυ.

Όχι, ούτε τους κατηγορούμενους γνώριζα προσωπικά, γνώριζα όμως την οργάνωση. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς…

Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έγιναν όλα όπως σας τα είπα. Όσες φορές κι αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση, θα δίνω την ίδια απάντηση. Ναι, μπορώ να τους αναγνωρίσω. Είμαι έτοιμη.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα στο Δεκαοχτώ Ενάτου δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.

Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας.

Διάρκεια : 70 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα)

Το εισιτήριο δεν εξασφαλίζει θέση καθήμενου.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδά άνω των 15 ετών.

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

Social Media: Social Wave

Ιδέα & ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Μαρία Λούκα, Κοραής Δαμάτης

Συμμετοχή στην α’ γραφή του δικαστικού κειμένου: Χρύσα Λύκου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Κοραής Δαμάτης

Δημιουργία σκηνικού χώρου: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βίντεο παράστασης: Πηγή Δημητρακοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Ιωάννου

Εκφώνηση δελτίου ειδήσεων: Νατάσα Γιάμαλη

Φωνή μητέρας: Ασπασία Κράλλη

Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος – Αλέξανδρος Κατσής

Artwork: Αντώνης Γλυκός