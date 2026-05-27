Γιάννης Κότσιρας – «30 ΧΡΟΝΙΑ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ – «30 ΧΡΟΝΙΑ»

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία

με δυο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων,

στις οποίες θα έχει καλεσμένους αγαπημένους του φίλους!

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου,

πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά

το πρώτο μου cd στη βιτρίνα.

Ήταν το «Αθώος ένοχος».

Από τότε πέρασαν 30 χρόνια.

Τα τραγούδια έγιναν πολλά.

Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.

Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου.

Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο.

Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.

Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

Και όπως θα έλεγε ο Θάνος Μικρούτσικος, ελάτε να ξανασυστηθούμε.

Να ξανα ανταλλάξουμε διευθύνσεις.

Οι φίλοι μου θα είναι εκεί. Εσείς;

Καλή αντάμωση.

Γιάννης Κότσιρας

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Οργάνωση Παραγωγής: Menta Art Events

Προσβασιμότητα Συναυλίας για Άτομα με Αναπηρία

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική, ακουστική αναπηρία και αναπηρία όρασης.

Στη Συναυλία θα υπάρχει: Ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για άτομα με ακουστική αναπηρία.

Απτική ξενάγηση, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με αναπηρία όρασης, πριν την έναρξη της συναυλίας.

Εναλλακτικός Τρόπος Κράτησης Εισιτηρίου – Δήλωση Συμμετοχής στην Απτική Ξενάγηση.

Τα άτομα με αναπηρία όρασης μπορούν να κλείσουν το εισιτήριό τους και να δηλώσουν συμμετοχή στην απτική ξενάγηση: μέσω email: info@menta3.com είτε τηλεφωνικά: στο 2108617577.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, απαιτείται δήλωση έως: 1 Ιουνίου 2026

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αντιληφθούν τον χώρο και τη μουσική, πριν την έναρξη της συναυλίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσέγγιση της διοργάνωσης για ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό και υλοποιείται σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές προσβασιμότητας σε μουσικές και καλλιτεχνικές παραγωγές.