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«Ταράζει τα νερά» η Τουρκία- Νέες εμπρηστικές δηλώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/08/2026 21:20

Κλιμακώνει καθημερινά τις προκλήσεις η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών επιτίθεται τώρα στην Ελλάδα με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, απαντά η Αθήνα με αφορμή και τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.

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