«Ταράζει τα νερά» η Τουρκία- Νέες εμπρηστικές δηλώσεις

Κλιμακώνει καθημερινά τις προκλήσεις η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών επιτίθεται τώρα στην Ελλάδα με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, απαντά η Αθήνα με αφορμή και τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.