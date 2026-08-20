«Ταράζει τα νερά» η Τουρκία- Νέες εμπρηστικές δηλώσεις
Κλιμακώνει καθημερινά τις προκλήσεις η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών επιτίθεται τώρα στην Ελλάδα με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, απαντά η Αθήνα με αφορμή και τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.
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