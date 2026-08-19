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Κρεσέντο προκλήσεων στο Αιγαίο- Επανήλθε ο τουρκικός χαβάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/08/2026 21:22

Αποφασισμένη να προκαλέσει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εμφανίζεται η Άγκυρα. Μετά την ανακήρυξη δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων, επιστρέφει στις εναέριες παραβιάσεις.

Μόνο χθες καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη μεταξύ των οποίων και δύο οπλισμένα F-16, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

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