Μείωση χρέους: Μετωπική Πιερρακάκη- ΠΑΣΟΚ
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Η ανακοίνωση από τις πρώτες κιόλας λέξεις αναφέρεται στην κριτική της αντιπολίτευσης και «δείχνει» προς το ΠΑΣΟΚ για το ποιος προκάλεσε την οικονομική κρίση.
Η καυστική ανακοίνωση του Υπουργείου, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους, προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών».
Στο ίδιο έντονο ύφος η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη: «Το ΠΑΣΟΚ κράτησε τη χώρα στο ευρώ, όταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι “δοξάζονταν” κρυπτόμενοι. Τα “Ζάππεια” και οι πλατείες της αυταπάτης ήταν η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής και δεν θα είχε στο βιογραφικό του τη θέση του προέδρου του Eurogroup».
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