Νέες εμπρηστικές τουρκικές δηλώσεις

Καθημερινές είναι πλέον οι προκλήσεις της Άγκυρας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών επιτίθεται τώρα στην Ελλάδα με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο απαντά η Αθήνα με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.