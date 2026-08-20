Βίντεο: Ελληνικές απαντήσεις στις τουρκικές προκλήσεις

Η Άγκυρα σε 4 μέρες

ανακήρυξε θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών της υδάτων

προχώρησε σε 25 παραβιάσεις του εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο

αντέδρασε έντονα στο βασισμένο στο διεθνές δίκαιο “ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ”

Ο Alpha ζήτησε την άποψη του υφυπουργού εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου από την κυβέρνηση και του Δημήτρη Μάντζου, τομεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.