Συλλυπητήρια πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας για τους νεκρούς πυροσβέστες

“Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο”, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν”, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δήλωση ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στον Νομό Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο των δυο πυροσβεστών στον Νομό Ρεθύμνου δηλώνοντας:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο των δύο πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας και του καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών».

Συλλυπητήρια του προέδρου της Βουλής για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Κρήτη και Λακωνία- Ν. Κακλαμάνης: Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ

Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών νεκρών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και στον Αγέρανο Γυθείου, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης,

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για τους τρεις γενναίους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα, επιτελώντας το καθήκον τους με αυταπάρνηση και αυτοθυσία έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες, μαχόμενοι στη πρώτη γραμμή για τη προστασία της ζωής των πολιτών και των περιουσιών τους» αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, δεσμεύομαι ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε ανάλογες περιπτώσεις. Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι».

Ευ. Τουρνάς: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του – Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου

Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους τους, εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. «Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

Ν. Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Γιάννης Κεφαλογιάννης για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: «Σήμερα η Κρήτη πενθεί»

Με αφορμή την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα η Κρήτη πενθεί.

Δύο άνθρωποι που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις οικογένειές τους. Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον, προστατεύοντας συνανθρώπους, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο.

Η σκέψη μου βρίσκεται πάνω απ’ όλα στους δικούς τους ανθρώπους. Στους γονείς, στις συζύγους, στα παιδιά, στους συναδέλφους τους που βιώνουν μια απώλεια που δεν μπορεί να απαλύνει κανένα λόγος. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια.

Απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία δεν υπάρχουν λόγια αρκετά. Υπάρχει μόνο χρέος. Χρέος να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, να στηρίξουμε όσους επιχειρούν και να τιμήσουμε έμπρακτα τη μνήμη εκείνων που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.

Αιωνία τους η μνήμη».

Ν. Ανδρουλάκης: Βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος

Τη βαθιά οδύνη του εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης «για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

Κυρ. Βελόπουλος: Αυτονόητο χρέος της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια, κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε:

«Οι ήρωες πυροσβέστες, ηλικίας μόλις 23 και 27 ετών έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές των αδικοχαμένων παιδιών, στους συγγενείς, στους συναδέλφους τους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε όλους όσοι θρηνούν αυτή την ανείπωτη απώλεια. Η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή ως παράδειγμα θάρρους και καθήκοντος. Είναι αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους των ηρώων, έμπρακτα και με κάθε τρόπο. Αιωνία τους η μνήμη».

Συλλυπητήριο μήνυμα του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Σε μήνυμα του για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρει:

«Η Κρήτη ολόκληρη πενθεί σήμερα. Η τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη.

Δύο άνθρωποι, δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, λειτούργησαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις περιουσίες, το φυσικό μας περιβάλλον και, πάνω απ’ όλα, τις ανθρώπινες ζωές. Η θυσία τους αποτελεί την ύψιστη πράξη προσφοράς προς την κοινωνία και την πατρίδα, αλλά και μια βαρύτατη υπενθύμιση του κινδύνου που διατρέχουν καθημερινά οι άνθρωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η μνήμη τους θα παραμείνει αιώνια και η προσφορά τους ανεξίτηλη».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ρεθύμνης Γ. Μαρινάκη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών

«Η Κρήτη θρηνεί σήμερα την απώλεια δύο γενναίων νέων ανθρώπων, των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο, υπηρετώντας τον πιο ευγενή στόχο: να προστατεύσουν τη ζωή των κατοίκων των φλεγόμενων περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημά του, τις περιουσίες των ανθρώπων των χωριών που απειλήθηκαν από τη φωτιά. Η οδύνη μας είναι βαθιά και η θλίψη μας απροσμέτρητη. Δεν πρέπει να χάνονται τόσο άδικα, τόσο πρόωρα και τόσο φριχτά ανθρώπινες ζωές. Οι δύο πυροσβέστες, με αυταπάρνηση και απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή τους, κατέβαλαν με γενναιότητα το βαρύ τίμημα που καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν όσοι υπηρετούν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, κάθε φορά που αυτές τίθενται σε κίνδυνο από ανθρώπινες εγκληματικές πράξεις ή παραλείψεις. Συμπαραστεκόμαστε στους οικείους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος και τους καταθέτουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη θυσία των νεκρών τους.

Στηρίζουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο, δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης, τον αγώνα που δίνουν με την πύρινη κόλαση οι δυνάμεις κατάσβεσης, οι εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση, ελπίζοντας να λήξει αυτός ο εφιάλτης χωρίς άλλες απώλειες και χωρίς άλλη συνέχεια», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Ρεθύμνης.

ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες : Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

«Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

«Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών» προσθέτει και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους» αναφέρει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών: Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΠΣ

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη.

«Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας, συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια τους.

Έστω και τώρα, που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περιόδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα, τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

ΚΚΕ: Να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό.

Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού από τις πυρκαγιές».

Νίκη: Η πατρίδα θρηνεί δύο νέα παιδιά – Η Πολιτεία οφείλει απαντήσεις

«Βαθιά οδύνη για τον τραγικό χαμό των δύο νέων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη στη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο», εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη φονική πυρκαγιά», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και καταλήγει.

«Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ