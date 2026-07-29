Πολιτικός “καύσωνας”
Μήνυμα στους ακρίτες να εμπιστευθούν τη ΝΔ στις εκλογές του 2027 έστειλε από τη Λέρο και το Αγαθονήσι όπου περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Την «ανάδειξη ενός προοδευτικού πολιτικού σχεδίου» προτάσσει το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα στην επιτροπή δεοντολογίας παρέπεμψε ο Πρόεδρος της Βουλής τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη μετά το νέο χθεσινό φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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