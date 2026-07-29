«Όχι» σε νέο σχολικό βιβλίο από το ΠΑΣΟΚ

Να μην φτάσει στις αίθουσες διδασκαλίας το νέο βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής για την Γ’ Γυμνασίου, ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον τομεάρχη Παιδείας Στέφανο Παραστατίδη το βιβλίο αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις. Στο κεφάλαιο για τη βία κατά των γυναικών -κατά το ΠΑΣΟΚ- οι συγγραφείς εντάσσουν τις γυναίκες στους αδύναμους, ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις “κακοτοπιές”. Έτσι η πρόληψη της έμφυλης βίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, μετατοπίζεται επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος. Επίσης ο άντρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, τονίζεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Με τον αρμόδιο τομεάρχη να διερωτάται πως αυτό το νέο βιβλίο εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής.