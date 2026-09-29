Σύγκρουση Γεωργιάδη – Καρυστιανού – Στο «σκανάρισμα» το ιατρείο της
Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Μαρία Καρυστιανού μετά τις δηλώσεις του υπουργού ότι από τους ελέγχους εντοπίστηκε στο ιατρείο της μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κυρία Καρυστιανού καταγγέλλει τον κ. Γεωργιάδη για τρομοκράτηση και συκοφάντησή της, με τον υπουργό να απαντά ότι το Medwatch την κατηγοριοποιεί σε ανθρώπους που πρέπει να ελεγχθούν.
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