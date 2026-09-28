Η Ζωή πρωτοτυπεί: Καλεί με βίντεο σε συναυλίες ελευθερίας

Με το μήνυμα “η Πλεύση Ελευθερίας” συνεχίζει να μιλά και να τραγουδά για τα σημαντικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί τους πολίτες με ένα γρήγορο σποτ στο Φεστιβάλ Ελευθερίας. Στη Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Το κάλεσμα της προέδρου της Πλεύσης “έγινε ήδη με ένα δημιουργικό ροκ βίντεο” σημειώνεται στην ανακοίνωση της Πλεύσης.