ΒΙΝΤΕΟ: «Οι μαθητευόμενοι μάγοι απέτυχαν»: Ερώτηση Φαραντούρη στην ευρωβουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η έκθεση κόλαφος με 40 σελίδες ευρήματα της κομισιόν για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, που παρουσίασε με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Alpha ήρθε στην ευρωβουλή.
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Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης κατέθεσε σχετική ερώτηση, για τα ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως για το ενδεχόμενο “αποκλεισμού χρηματοδότησης” το οποίο αναφέρεται στην έκθεση.
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