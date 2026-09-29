ΒΙΝΤΕΟ: «Οι μαθητευόμενοι μάγοι απέτυχαν»: Ερώτηση Φαραντούρη στην ευρωβουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έκθεση κόλαφος με 40 σελίδες ευρήματα της κομισιόν για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, που παρουσίασε με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Alpha ήρθε στην ευρωβουλή.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης κατέθεσε σχετική ερώτηση, για τα ζητήματα που προκύπτουν και κυρίως για το ενδεχόμενο “αποκλεισμού χρηματοδότησης” το οποίο αναφέρεται στην έκθεση.