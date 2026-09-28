Η πρώτη αντίδραση για την «έκθεση κόλαφο» της Κομισιόν

Με 40 σελίδες ευρήματα μετά από δεκαήμερο έλεγχο στη χώρα μας, η Κομισιόν «απειλεί» με διακοπή αγροτικών επιδοτήσεων.

Η έκθεση κόλαφος στάλθηκε πριν λίγες μέρες στην ελληνική κυβέρνηση κι ουσιαστικά μοιάζει με «τελευταίο καμπανάκι»: οι πρακτικές ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούν να συνεχιστούν, διαμηνύουν οι Βρυξέλες.

Με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης πάντως να δίνουν άλλη- λιγότερο αρνητική –εικόνα. Υποστηρίζουν- επικαλούμενοι τις Βρυξέλες- πως η έκθεση δεν συνιστά την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά.

Αν όμως αποτελεί πράγματι μέρος της συνήθους διαδικασίας, γιατί 10 φορές ζητείται στην έκθεση από τις ελληνικές αρχές να υπολογίσουν τη ζημιά; Γιατί σε ελέγχους του 2026 περιγράφεται πως όλα πάνε λάθος; Τις επόμενες μέρες αναμένεται το τοπίο να ξεκαθαρίσει, καθώς απαντήσεις δε ζητούν μόνο οι πολίτες, αλλά πρώτοι απ’ όλους οι παραγωγοί που καλά- καλά δεν πληρώθηκαν ακόμα, λένε, για το 2025. Και διαβάζουν σε επίσημο κείμενο για «ενδεχόμενο αποκλεισμού της Ελλάδας από τη χρηματοδότηση».