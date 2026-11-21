Καθησυχαστικός για την ασφάλεια των κτιρίων στην Κυψέλη ήταν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην Δημόσια Τηλεόραση.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι ένα πρωτοφανές γεγονός», είπε, θυμίζοντας ότι παρόμοια ζητήματα έχουν εμφανιστεί σε πολλές διανοίξεις σηράγγων σε αστικό περιβάλλον διεθνώς και ότι τα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπουν την αντιμετώπισή τους. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε επίσης τον νέο σχεδιασμό για τον σταθμό της Γραμμής 4 στον Ευαγγελισμό και τις παρεμβάσεις που προχωρούν για την κυκλοφορία στην Αττική.

Μετρό Αθήνας: Το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας στη γραμμή 4 ΙΝΤΙΜΕ

Το φαινόμενο στην Κυψέλη αφορά περίπου είκοσι κτίρια με βλάβες, που εύλογα δημιουργούν ανησυχία στους κατοίκους. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος, τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών και ο σχεδιασμός τους απαιτεί χρόνο. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται η πρόσκληση του κορυφαίου Βρετανού καθηγητή Λόρδου Robert Mair, ο οποίος θα υποδείξει πώς πρέπει να προχωρήσει το έργο. Οι κατευθύνσεις του Λόρδου Robert Mair αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρονικό περιθώριο που ο ίδιος έκρινε απαραίτητο για να αξιολογήσει τα στοιχεία. «Ό,τι γίνεται αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και όχι το αντίθετο», σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στο μεταξύ προχωρούν οι παρεμβάσεις στα έξι κτίρια που βρίσκονται πάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα. Σε σημεία όπου τα πέδιλα της θεμελίωσης δεν συνδέονται μεταξύ τους γίνονται ενέσεις στο έδαφος, ώστε αυτό να ενισχυθεί. «Δεν είναι κάτι τρομερό, ούτε κάτι πρωτόγνωρο. Δεν απαιτεί εκκενώσεις, ούτε υπάρχει επικινδυνότητα που να οδηγεί σε εκκενώσεις», τόνισε ο κ. Ταχιάος.

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Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανήλθε και στον χαρακτηρισμό κτιρίων ως «κόκκινων». Όπως είπε, ο χαρακτηρισμός προκύπτει από τις μελέτες τρωτότητας, οι οποίες δείχνουν τι πρέπει να γίνει ώστε να περάσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας. Δεν αφορά τις συνέπειες του συμβάντος και «δεν έχει καμία σχέση με το κόκκινο των σεισμών».

Ο μετροπόντικας θα επανεκκινήσει μόλις ολοκληρωθούν τα μέτρα υποστήριξης των έξι αυτών κτιρίων. Στα υπόλοιπα κτίρια οι αποκαταστάσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή, με βάση την πρόοδο των μελετών. Η καταγραφή των ζημιών γίνεται από κοινού με μηχανικούς των κατοίκων και με πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ώστε να συμφωνείται η έκταση των εργασιών. «Αυτό έχουμε συνεννοηθεί με τους κατοίκους και δεν έχουμε αποστεί από αυτό καθόλου. Κάθε κτίριο είναι μια διαφορετική περίπτωση και μόνο ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται», είπε.

«Όλα κατατείνουν στην ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Ταχιάος, εκτιμώντας ότι δεν βοηθά η καλλιέργεια πανικού, που κατά την άποψή του επιχειρείται σε μια λογική εργαλειοποίησης του ζητήματος.

Για τον σταθμό της Γραμμής 4 στον Ευαγγελισμό, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι βρέθηκε λύση και ότι δεν υπάρχουν πλέον αντιρρήσεις από την πλευρά αυτών που είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή είχαν δημόσια διαφοροποιηθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Η οδός Ριζάρη δεν θα κλείσει και στο πάρκο Ριζάρη θα κοπούν όσο το δυνατόν λιγότερα δένδρα. Με αυτούς τους δύο στόχους προχωράει ήδη η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

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Ο νέος σταθμός κατασκευάζεται δίπλα στον υφιστάμενο, παράλληλα προς την οδό Ριζάρη. Η διάνοιξή του θα γίνει υπογείως από την πλευρά της Βασιλέως Κωνσταντίνου, με πρόσβαση από το όρυγμα που ήδη υπάρχει. Το μικρό εργοτάξιο που θα χρειαστεί μέσα στο πάρκο θα χωροθετηθεί με πρόσβαση από την πλευρά του Χίλτον, εκεί όπου η επίδραση στα δένδρα είναι η μικρότερη δυνατή. Στον ίδιο περιορισμένο χώρο θα συγκεντρωθούν και τα φρέατα εξαερισμού, ώστε να μη χρειαστεί επέκταση ούτε προς την πλευρά του Πολεμικού Μουσείου ούτε σε άλλο σημείο. «Θα είναι η μικρότερη δυνατή όχληση», είπε ο κ. Ταχιάος.

Ο σχεδιασμός προβλέπει οι δύο σταθμοί να επικοινωνούν με τον πιο δόκιμο τρόπο. «Θα είναι ένας πολύ κεντρικός σταθμός της Αθήνας, με πάρα πολλές μετεπιβιβάσεις. Γι’ αυτό τα ζητήματα ασφάλειας των μετακινήσεων μεταξύ των σταθμών ήταν καθοριστικά για τον σχεδιασμό», εξήγησε.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τη Γραμμή 4 ως το μεγάλο έργο που εξελίσσεται σήμερα στην Αθήνα. Στη Γραμμή 2 έπεται η επέκταση προς το Ίλιον με τρεις σταθμούς, Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος, μαζί με την κατασκευή του αμαξοστασίου που είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της γραμμής, ενώ υπό μελέτη βρίσκεται και η επέκταση προς τη Γλυφάδα και το Ελληνικό, με τέσσερις σταθμούς.

Για το χρονοδιάγραμμα της Γραμμής 4, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι ο σημερινός ορίζοντας είναι το 2032 και ότι θα επανεξεταστεί αφού πρώτα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας στην Κυψέλη.

Για την καθημερινή ταλαιπωρία στον Κηφισό, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επανέλαβε ότι υλοποιείται μια ήπια αλλά ουσιαστική παρέμβαση στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η έξοδος προς την ΠΑΘΕ διαμορφώνεται με δύο παράλληλες λωρίδες, τόσο για όσους έρχονται από το αεροδρόμιο όσο και για όσους έρχονται από την Ελευσίνα, ώστε να μειωθούν οι ουρές των ωρών αιχμής. Για τις ευρύτερες μελέτες που συζητούνται, σημείωσε ότι θα μπορεί να πει περισσότερα όταν ωριμάσουν.

Ο κ. Ταχιάος στάθηκε ακόμη στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η Περιφερειακή Αιγάλεω και στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί, ενώ το εργοτάξιο αναμένεται να είναι ορατό σύντομα. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα διευκολυνθούν σημαντικά οι μετακινήσεις στην περιοχή του Σχιστού.

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Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε αυτό που οι συγκοινωνιολόγοι ονομάζουν «επαγόμενη κυκλοφορία». Όσο περισσότερους δρόμους δίνεις στα αυτοκίνητα, τόσο περισσότερα αυτοκίνητα εμφανίζονται στους δρόμους. «Η μεγάλη τομή για τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Τα έργα του Μετρό είναι η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών και στην αντικατάσταση πολλών παλαιών λεωφορείων, παρεμβάσεις που έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στην ορατή βελτίωση της εικόνας των οχημάτων που κινούνται στους δρόμους της Αττικής.

«Το αυτοκίνητο με έναν επιβάτη στην Αθήνα είναι πλέον πολυτέλεια», είπε ο κ. Ταχιάος ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών στη βελτίωση της καθημερινότητας. «Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την κυκλοφορία. Χρειάζεται όμως και η συμβολή του καθενός, με το μοτίβο μετακινήσεων που υιοθετεί και με στροφή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», κατέληξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.