Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ευρωβουλή με πρωτοβουλία ΚΚΕ

Με κατεπείγουσα ερώτηση η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ φέρνει την τουρκική προκλητικότητα στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο ευρωβουευτής Κώστας Παπαδάκης κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανακήρυξη από την Άγκυρα παράνομου χωροταξικού σχεδιασμού «θαλάσσιων πάρκων».

Η Τουρκία αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τονίζει το ΚΚΕ και ρωτάει την Κομισιόν: «Πως γίνεται η Τουρκία που προχωρά σε απαράδεκτες αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας να αποτελεί την ίδια στιγμή και «στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 2 θαλάσσια πάρκα που δημοσιοποίησε η Άγκυρα;». Ενώ στην ανακοίνωση του αναφέρεται τόσο στην προετοιμασία νομοσχεδίου από την Άγκυρα για την «γαλάζια πατρίδα», όσο και στις παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.