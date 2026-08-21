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Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ευρωβουλή με πρωτοβουλία ΚΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/08/2026 12:30
Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ευρωβουλή με πρωτοβουλία ΚΚΕ
PHOTO/ AP- Virginia-Mayo

Με κατεπείγουσα ερώτηση η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ φέρνει την τουρκική προκλητικότητα στην καρδιά της Ευρώπης.

Ο ευρωβουευτής Κώστας Παπαδάκης κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανακήρυξη από την Άγκυρα παράνομου χωροταξικού σχεδιασμού «θαλάσσιων πάρκων».

Η Τουρκία αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα τονίζει το ΚΚΕ και ρωτάει την Κομισιόν: «Πως γίνεται η Τουρκία που προχωρά σε απαράδεκτες αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας να αποτελεί την ίδια στιγμή και «στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 2 θαλάσσια πάρκα που δημοσιοποίησε η Άγκυρα;».  Ενώ στην ανακοίνωση του αναφέρεται τόσο στην προετοιμασία νομοσχεδίου από την Άγκυρα για την «γαλάζια πατρίδα», όσο και στις παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.    

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