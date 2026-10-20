Ο Πυρπολητής θα «παρελάσει» στη Θεσσαλονίκη

Τη δική του θέση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έκλεισε ο ελληνικός «Πυρπολητής» μαζί με το αμερικανικό Corsair, αναδεικνύοντας την κατηγορία συστημάτων στην οποία το Πολεμικό Ναυτικό έχει στρέψει την προσοχή του .

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας,παρουσιάζοντας την Γ’ φάση των αλλαγών στη νέα δομή δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε,οτι αποτελεί κύριο στόχο η ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων συστημάτων σε Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία, με συστήματα όπως ο «Πυρπολητής», συστήματα τύπου Saronic και συνεργατικά αεροσκάφη.

Ο «Πυρπολητής» παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων. Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, ελληνικής σχεδίασης, έργο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Είναι προγραμματιμένο να συλλέγει πληροφορίες, να επιτηρεί, να αναγνωρίζει, να λειτουργεί ως σκάφος δυνατοτήτων επίθεσης ενάντια σε στόχους και να ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες δράσης.

Το Corsair της Saronic αποτελεί διαφορετική πλατφόρμα, καθώς δίνει έμφαση στην αυτόνομη λειτουργία. Η παρουσία τέτοιων μέσων αναδεικνύει εφαρμογές στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και στην προστασία εγκαταστάσεων, ανάλογα με τον εξοπλισμό και την αποστολή τους.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έχει προαναγγείλει τη μαζική παραγωγή του «Πυρπολητή», αλλά και τη σχεδίαση μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρωμένων σκαφών στη θάλασσα.

Η «Ομάδα των 6»

Κλειδί για τη δημιουργία του «Πυρπολητή» ήταν η σύσταση μιας διεπιστημονικής ομάδας, που απαρτίζεται από 6 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που κατέχουν κρίσιμες ειδικότητες.

Στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια, σημαντικός ήταν ο ρόλος του τεχνολογικού ίδρυματος της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), καθώς συνέβαλε στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ένα από τα μυστικά του «Πυρπολητή» είναι η ανθεκτικότητά του στον τομέα της ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων και προστασίας πληροφοριακών υποδομών.