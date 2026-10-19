MINEDU TALKS: Τα 15μελή μαθητικά συμβούλια αποκτούν λόγο στο Υπουργείο Παιδείας

Η νέα πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, προέκυψε μέσα από τη σειρά συναντήσεων που πραγματοποιεί στο Υπουργείο με μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, αλλά και από μια ιδιαίτερα ουσιαστική τηλεδιάσκεψη που είχε πέρυσι, με πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Κάπως έτσι γεννήθηκε το MINEDU TALKS, ένας σταθερός κύκλος συναντήσεων της Υπουργού με τα νεοεκλεγμένα 15μελή μαθητικά συμβούλια. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, τα σχολεία θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και να καταθέτουν τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν. Όσα βρίσκονται κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν διά ζώσης στο Υπουργείο, ενώ μαθητές από νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι συναντήσεις να μην εξαντλούνται σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη: τα αιτήματα και οι προτάσεις των μαθητών θα καταγράφονται, θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα σχολεία θα λαμβάνουν ενημέρωση για όσα μπορούν να προχωρήσουν.

Γιατί «τα 15μελή μιλούν και το Υπουργείο ακούει».