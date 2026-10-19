Νέοι ύμνοι Ρούμπιο για την Ελλάδα – Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου

Δεν είναι μόνο τα εγκωμιαστικά λόγια για την Ελλάδα που ξεχωρίζουν στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι και η χρονική συγκυρία στην οποία έρχονται.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε επανειλημμένα στον ρόλο της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την «πρότυπο σύμμαχο» των ΗΠΑ. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στα ενεργειακά σχέδια της περιοχής. Η συγκυρία έχει τη σημασία της.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου.