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Νέοι ύμνοι Ρούμπιο για την Ελλάδα – Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/10/2026 20:49

Δεν είναι μόνο τα εγκωμιαστικά λόγια για την Ελλάδα που ξεχωρίζουν στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι και η χρονική συγκυρία στην οποία έρχονται.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε επανειλημμένα στον ρόλο της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την «πρότυπο σύμμαχο» των ΗΠΑ. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στα ενεργειακά σχέδια της περιοχής. Η συγκυρία έχει τη σημασία της.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου.

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