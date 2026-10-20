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Ενίσχυση «κλειδί» για το Πολεμικό Ναυτικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/10/2026 14:38
Ενίσχυση «κλειδί» για το Πολεμικό Ναυτικό
Ενίσχυση «κλειδί» για το Πολεμικό Ναυτικό Israel Military Channel

Η Ελλάδα προετοιμάζει διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για τη μίσθωση τριών αυτόνομων μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων Blue Whale ELI-3325 για το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρει σε αναρτησή του  το Israel Military Channel.

Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου  στις αποστολές πληροφοριών και στην επιτήρηση κρίσιμων θαλάσσιων περιοχών.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη χρηματοδοτική μίσθωση τριών Blue Whale ELI-3325, αξιοποιώντας ένα μοντέλο που είχε εφαρμοστεί και κατά την αρχική προμήθεια των ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron 1.

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