Ενίσχυση «κλειδί» για το Πολεμικό Ναυτικό

Η Ελλάδα προετοιμάζει διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για τη μίσθωση τριών αυτόνομων μη επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων Blue Whale ELI-3325 για το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρει σε αναρτησή του το Israel Military Channel.

Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου στις αποστολές πληροφοριών και στην επιτήρηση κρίσιμων θαλάσσιων περιοχών.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη χρηματοδοτική μίσθωση τριών Blue Whale ELI-3325, αξιοποιώντας ένα μοντέλο που είχε εφαρμοστεί και κατά την αρχική προμήθεια των ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron 1.