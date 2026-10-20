Αποκλειστικό: Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει το 70% των ψηφοδελτίων στις 21 Νοεμβρίου

Στις 21 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το 70% των ψηφοδελτίων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ), σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ALPHA.

Την ίδια ημερομηνία, μαζί με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ., θα συνεδριάζει για δεύτερη φορά.

Με λίγους μήνες να απέχουν από τις εκλογές, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους του, με το πρώτο 70% να φαίνεται «κλειδωμένο».

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Στις 21 Νοεμβρίου θα γνωρίζουμε όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά και τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αυτά θα πολιτευτούν.Μένει να φανεί αν στην λίστα του 70% θα συμπεριληφθούν ονόματα πρώην βουλευτών ή αν αυτοί θα προστεθούν σε δεύτερη φάση, συγκροτώντας το 30% και δημιουργώντας μια σχέση 70-30, σχετικά με το ποσοστό στελέχωσης από νέα και παλιά στελέχη.

Περιοδεία στη Θεσσαλία

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περιοδεύει από χθες στη Θεσσαλία.

Ο Αλέξης Τσίπρας στον Βόλο INTIME

Χθες συναντήθηκε με κατοίκους στον Βόλο και συνομίλησε με φοιτητές στη Λάρισα, ενώ ο επόμενος σταθμός για τον πρώην πρωθυπουργό είναι η Καρδίτσα, όπου θα επισκεφτεί μεταξύ άλλων περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ντάνιελ».

Επιδότηση 100.000 ευρώ σε νέους αγρότες

Ο Αλέξης Τσίπρας από την Αγιά Λάρισας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση -μεταξύ άλλων, για τους χειρισμούς της στην αγροτική παραγωγή, στην ακρίβεια και στο Ταμείο Ανάκαμψης, προτείνοντας μέτρο για επιδότηση 100.000 ευρώ σε νέους αγρότες , συμπεριλαμβάνοντας 10% αύξηση για όσους ενταχθούν σε συνεταιρισμούς.