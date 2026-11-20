Tο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα που αγοράζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους, επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναφερθεί στην οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους .

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, διευκρινίζοντας ότι η καταβολή γίνεται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Πολιτική κόντρα για την ανακοίνωση

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην στην επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Το βιντεοπαιχνίδι αναφέρει το ΠΑΣΟΚ … ΄΄ έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι΄΄.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις.

Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει.

Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι.

Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως «το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου», γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;