Σαφές μήνυμα ότι η υπόθεση των κτιρίων της Κυψέλης δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση έστειλε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση που ανακύπτει από τους υψηλούς τόνους του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε: «Η λέξη αντιπαράθεση απαιτεί δύο πλευρές να αντιμάχονται. Η δική μας πλευρά δεν έχει καμία τέτοια διάθεση, διότι μιλάμε για ένα θέμα που έχει αμιγώς τεχνικό χαρακτήρα».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι η Ελληνικό Μετρό είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και ότι η σύμβαση του έργου προστατεύει τους πολίτες και το Δημόσιο. «Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί κανείς με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν η σύμβαση και οι υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, είχε ζητήσει με επιστολή του προς το Ελληνικό Μετρό, την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων πολυκατοικιών της Κυψέλης που έχουν προβλήματα λόγω των εργασιών.

Από την άλλη οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι και ζητούν απαντήσεις από την εταιρεία για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν.