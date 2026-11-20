Ο μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, ανακοίνωσε την παραίτηση του και πλέον οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είναι ο επόμενος «σταθμός» του Γιώργου Ψυχογιού, ενώ η έδρα που κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Κορινθίας, όλα δέιχνουν πως θα καταλήξει στο ΠΑΣΟΚ.

Η Έλενα Κονομόδη στη Βουλή;

Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δέδες, ο οποίος εμφανίζεται κοντά στην ΕΛΑΣ και ως εκ τούτου αναμένεται να μην αποδεχθεί την έδρα.

Η δικηγόρος Έλενα Κονομόδη είναι η δεύτερη επιλαχούσα, η οποία έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, όπου κατέχει τη θέση της Αναπληρώτριας Γραμματέως του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Σε περίπτωση που αποδεχτεί την έδρα η Έλενα Κονομόδη, θα ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Άν αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα έχει πλέον στις τάξεις του 38 βουλευτές.