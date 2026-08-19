Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο
Αποφασισμένη να προκαλέσει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εμφανίζεται η Άγκυρα. Μετά την ανακήρυξη δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων επιστρέφει κανονικά στις εναέριες παραβιάσεις.
Μόνο χθες καταγράφηκαν συνολικά 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα τουρκικά αεροσκάφη μεταξύ των οποίων και δύο οπλισμένα F16, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.
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