Πέρα από την απογοήτευση που αφήνει η ανικανότητα των ηγετών της Ένωσης να καταλήξουν σε μια συμφωνία, το αδιέξοδο μπλοκάρει και αποφάσεις που αφορούν τη δική μας οικονομία..

Πως να ξέρει η κυβέρνηση αν έχει κάτι παραπάνω να δώσει στο κλείσιμο της χρονιάς ή την επόμενη, αν δεν ξέρει ποιοι θα είναι οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί κανόνες τα επόμενα χρόνια.

Το σχόλιο του Τάκη Χατζή.