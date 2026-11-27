Η Σύνοδος και η τσέπη μας – Το σχόλιο του Τάκη Χατζή
Πέρα από την απογοήτευση που αφήνει η ανικανότητα των ηγετών της Ένωσης να καταλήξουν σε μια συμφωνία, το αδιέξοδο μπλοκάρει και αποφάσεις που αφορούν τη δική μας οικονομία..
Πως να ξέρει η κυβέρνηση αν έχει κάτι παραπάνω να δώσει στο κλείσιμο της χρονιάς ή την επόμενη, αν δεν ξέρει ποιοι θα είναι οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί κανόνες τα επόμενα χρόνια.
Το σχόλιο του Τάκη Χατζή.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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