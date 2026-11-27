Κ. Καραμανλής – Υπό άκρα μυστικότητα στον ανακριτή
Στον Άρειο Πάγο βρεθηκε το πρωί, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ώστε να απολογηθεί για τη δίωξη που του έχει ασκηθεί, για τις καθυστερήσεις στα έργα του σιδηροδρόμου. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, για να μην καταγραφεί ο κ. Καραμανλής, να προσέρχεται στη δικαιοσύνη.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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