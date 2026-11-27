Στον Άρειο Πάγο βρεθηκε το πρωί, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ώστε να απολογηθεί για τη δίωξη που του έχει ασκηθεί, για τις καθυστερήσεις στα έργα του σιδηροδρόμου. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, για να μην καταγραφεί ο κ. Καραμανλής, να προσέρχεται στη δικαιοσύνη.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.