Προθεσμία έλαβε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, προκειμένου να απολογηθεί για το σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών που σχετίζεται με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ο ίδιος παρουσιάστηκε στο Εφετείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ η ακριβής ημερομηνία της απολογίας του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η προσέλευσή του στο δικαστικό μέγαρο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποφύγει τα τηλεοπτικά συνεργεία. Εισήλθε από την πίσω είσοδο του κτιρίου και ανέβηκε στον πέμπτο όροφο, στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Καθ’ όλη την παραμονή του εκεί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον διάδρομο έξω από το ανακριτικό γραφείο, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλον βρισκόταν στον χώρο.

Ο πρώην υπουργός έμεινε ενώπιον του ανακριτή για περίπου 30 λεπτά. Για την έξοδό του επιλέχθηκε εναλλακτική διαδρομή, ενώ οχήματα βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε δύο διαφορετικές πλευρές του Εφετείου, ώστε να αποχωρήσει απαρατήρητος από τις κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, που βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όταν σημειώθηκε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Η δικαστική διερεύνηση εστιάζει σε ενέργειες και παραλείψεις του ως προς την ελλιπή εποπτεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train.